Juventus-Atalanta: la probabile formazione bianconera

La squadra questa sera in campo

La Juventus scenderà in campo questa sera per disputare l'ultima amichevole estiva prima della ripresa del campionato di Serie A: l'Atalanta allenata da Gian Piero Gasperini farà visita allo Stadium, che per la prima volta dopo molto tempo sarà aperto al 50% della sua capienza. Dopo la sconfitta subita in casa del Barcellona in occasione del Trofeo Gamper, con la squadra di Allegri uscita sconfitta per 3-0 dalla partita, il match di domani servirà ad Allegri a capire la condizione fisica dei vari giocatori, e il livello di preparazione che hanno raggiunto. Dopo la partita la squadra si godrà due giorni di riposo, per poi ritrovarsi martedì alla Continassa per preparare l'inizio della stagione, in programma domenica 22 agosto contro l'Udinese alla Dacia Arena.