Juventus-Atalanta, le formazioni ufficiali: ci sono Danilo e Nicolussi

Nella partita più importante della stagione, la finale di Coppa Italia, i bianconeri si schierano con il solito modulo, il 3-5-2. Perin, portiere di Coppa, viene confermato come titolare della competizione, con davanti a lui il recuperato Danilo, coadiuvato da Bremer e Gatti. A centrocampo spazio al trio Nicolussi, Rabiot e McKennie, con Iling e Cambiaso sulle corsie esterne. In avanti ci saranno Vlahovic e Chiesa. In panchina Yildiz e Milik. Per l'Atalanta formazione tipo, con Hien in difesa, l'obiettivo di Madama Koopmeiners a centrocampo, e Lookman con De Ketelaere a comporre il tandem offensivo.