Juventus-Atalanta: le formazioni ufficiali

Le scelte di Allegri e Gasperini per la partita valevole la diciannovesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Atalanta tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, nella partita valevole per la diciannovesima giornata di Serie A. I bianconeri sono ancora alle prese con molte assenze, anche se la prossima settimana dovrebbe essere quello dei rientri di Pogba e Vlahovic, con Cuadrado tornato da questa sera nei convocati.