Juventus-Atalanta, i grandi ex della sfida nel corso degli anni

Dopo il successo con il Monza in Coppa Italia , domenica sera la squadra di Allegri affronterà l' Atalanta . Sono stati diversi i giocatori a vestire entrambe le maglie nella storia. Il focus dal sito ufficiale del club bianconero: " Juventus -Atalanta è una sfida che ha visto spesso giocatori importanti che hanno vissuto in entrambi i club . Questa foto ne è l'esatta testimonianza: a confronto ci sono Gaetano Scirea e Marino Magrin, che si ritroveranno compagni di squadra a Torino nella stagione 1987-88. Entrambi si sono fatti conoscere a Bergamo, prima di approdare alla Juventus. Sullo sfondo si vede Roberto Donadoni, atalantino corteggiato dalla Signora prima che andasse al Milan.

Anche Simone Padoin rientra tra i casi di passaggio diretto tra Atalanta e Juventus. Quattro stagioni e mezza in nerazzurro e altrettante in bianconero, con un gol ai suoi ex compagni nel 2013-14, determinante per il raggiungimento del record dei 102 punti.