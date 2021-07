Juventus – L’Atalanta pensa a Demiral per il dopo Romero

Secondo le ultime indiscrezioni l'Atalanta starebbe pensando al difensore della Juventus Demiral. Il prezzo è alto e spaventa.

redazionejuvenews

La difesa della Juventus è stata la seconda migliore dell'ultimo campionato, 38 gol subiti in 38 giornate, dietro soltanto all'Inter di Antonio Conte che ne ha subiti 35. Chiellini, Bonucci e De Ligt si sono dimostrati difensori centrali solidi e affidabili e, nonostante l'età dei due Azzurri campioni d'Europa, saranno i titolari anche per la prossima stagione. Lo scorso anno ha trovato meno spazio Merih Demiral, che ha giocato soltanto 15 partite in Serie A. Il giovane difensore turco classe 1998 ha voglia di giocare e mettersi in gioco e per questo gradirebbe cambiare squadra. Secondo le ultime voci, l'Atalanta di Gian Piero Gasperini sarebbe interessata.

La Dea il prossimo anno punta a confermarsi e migliorarsi. Nelle ultime stagioni i neroazzurri sono passati da sorpresa a certezza del campionato italiano, forti di un gioco tutto offensivo. Al contrario la difesa è sempre stato il punto debole della squadra atalantina, che per questo motivo ora sta puntando a rinforzare la retroguardia. Il primo colpo è già arrivato: Juan Musso sarà il nuovo portiere titolare al posto di Pierluigi Gollini, vicinissimo al Totthenam di Paratici. Il portiere argentino nella sua esperienza con l'Udinese ha dimostrato di essere uno dei migliori in Italia nel suo ruolo. Sicuramente un rinforzo di spessore per l'Atalanta.

Il secondo acquisto potrebbe essere proprio il difensore centrale della Juventus, ma la valutazione del club bianconero spaventa l'Atalanta. Il costo del cartellino di Demiral si aggira attorno ai 30 milioni di euro, una cifra che, in un periodo di crisi economica come questo, è decisamente alta. Se però i nerazzurri dovessero vendere Christian Romero (in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto fissato a 16 milioni), la situazione potrebbe cambiare. Un intreccio di mercato quello tra bianconeri e neroazzurri che potrebbe infiammare l'estate. Per il momento non è stata presentata nessuna offerta ufficiale, ma per l'inizio del prossimo campionato Demiral potrebbe veramente cambiare maglia.