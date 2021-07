Juventus – Atalanta a caccia di un difensore, non solo Demiral

Demiral non è l'unico difensore su cui l'Atalanta avrebbe messo gli occhi. Insieme al difensore della Juventus spunta un altro nome in lista.

redazionejuvenews

Dopo una stagione da assoluto protagonista, Christian Romero sembra destinato a lasciare l'Atalanta. Il Tottenham di Fabio Paratici ha pronta una gigantesca offerta da circa 50 milioni, che i nerazzurri non potranno rifiutare. Per questo motivo la Dea ha deciso di farsi trovare pronta ed è già alla ricerca di un suo sostituto. Nei giorni scorsi si è parlato a lungo di un interessamento per Merih Demiral della Juventus, ma secondo le ultime indiscrezioni sembra che il difensore turco non sia l'unico nome in lista.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Luiz Felipe, giovane difensore della Lazio. Il difensore brasiliano è reduce da una stagione particolarmente sfortunata, segnata da un lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per molto tempo. Il centrale biancoceleste, così come Demiral, conosce già il campionato italiano e sarebbe un ottimo innesto per la retroguardia neroazzurra. Valutato circa 18 milioni di euro, Luiz Felipe sarebbe un acquisto decisamente più low cost rispetto a Demiral. Per il turco infatti la Juventus chiede almeno 30 milioni. Le altre opzioni come l'olandese Botman del Lille sembrano al momento più complesse.

Nel mentre l'Atalanta si è assicurata il cartellino di un altro difensore centrale: Matteo Lovato. Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, il difensore italiano passerebbe dall'Hellas Verona all'Atalanta per 8 milioni di euro più 3 di bonus. Prospetto decisamente interessante, nelle idee della dirigenza nerazzurra Lovato dovrebbe andare a ricoprire il posto lasciato vacante dall'addio di Caldara, ritornato al Milan dopo la fine della prestito. Il difensore classe 2000 si è messo particolarmente in mostra nel corso dell'ultima stagione, dove ha sfornato diverse prestazioni di livello. L'Atalanta si conferma quindi una società interessata alla crescita dei giovani. Questa tattica le ha permesso di compiere gigantesche plusvalenze, comprando giocatori giovani e semisconosciuti per poi rivenderli a peso d'oro, come nel caso di Romero.