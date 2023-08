Juventus: asse caldo con la Lazio, in ballo due calciatori

La Juventus sta preparando alla Continassa l'ultima amichevole pre stagionale in programma domani sera a Cesena contro l'Atalanta. Un ultimo test per capire le condizioni della squadra e per arrivare al meglio all'esordio in Serie A; in programma il 20 agosto allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. Mentre la squadra lavora sul campo, il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli continua il suo lavoro sul mercato, e sta cercando di piazzare gli esuberi presenti in rosa.