Juventus, assalto al gioiellino brasiliano che ha stregato Paratici

In estate, la Juventus potrebbe tentare l'assalto per un gioiellino brasiliano classe 2002 in forza al Santos

Vigilia di campionato per la Juventus di Andrea Pirlo, che domani sera affronterà nell'anticipo della ventiseiesima giornata di campionato la Lazio di Simone Inzaghi. Sfida cruciale per i bianconeri, che d'ora in avanti non potranno permettersi ulteriori passi falsi, per provare a tenere vivo il sogno scudetto. L'Inter di Antonio Conte corre incessantemente ed il distacco rimane invariato, per cui la VecchiaSignora dovrà essere brava nel saper capitalizzare possibili scivoloni da parte della Beneamata. A prescindere da come andrà a finire il campionato, al termine della stagione dirigenti e staff della Juventus si riuniranno per definire le strategie di mercato volte a migliorare ulteriormente la rosa a disposizione di Pirlo.

La linea di mercato seguita dai campioni d'Italia nelle ultime due campagne acquisti è stata chiara: investire sui giovani. L'età media della formazione bianconera è molto bassa rispetto a quella di altre squadre di SerieA. Strategia vincente? Questo lo si capirà solamente quando gli investimenti effettuati daranno i propri frutti. Tuttavia, nonostante la freschezza della rosa, non si può dire che sia esperta, evidentemente, e ciò potrebbe aver costato parecchi punti alla Juventus. Ma Fabio Paraticisembrerebbe intenzionato a voler proseguire con la sua linea verde; occhi puntati su un gioiellino brasiliano.

Secondo quanto riferito dalla stampa brasiliana, i dirigenti campioni d'Italia sarebbero sulle tracce di Kaio Jorge, seconda punta del Santos classe 2002. Nonostante la giovane età, il ragazzo ha già collezionato 14 presenze con la maglia del club sudamericano. Ai microfoni di Santa Cecilia Tv, è intervenuto il presidente del Santos, il quale ha rilasciato dichiarazioni piuttosto interessanti circa il destino del numero 19: "La situazione del giocatore è complicata. Da circa quattro mesi potrebbe siglare un accordo preliminare con un'altra squadra e partire gratis. Non è nostro obiettivo cederlo, poiché non abbiamo interesse a perdere un giocatore su cui abbiamo investito. E' semplicemente una nostra priorità. Kaio Jorge è molto seguito in Europa, ed una volta raggiunto un accordo, vedremo il da farsi".