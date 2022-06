Juventus, anche Asensio entra nel casting per l’esterno

L'attaccante del Real Madrid, assoluto protagonista dei Blancos in questa stagione con 10 gol e diversi assist messi a referto, ha il contratto in scadenza a giugno 2023, motivo per cui in quest'estate lo spagnolo dovrà decidere se rimanere in Spagna o cambiare aria. Il classe '96, nelle ultime settimane, ha rilasciato delle dichiarazioni sul futuro, parlando anche di un possibile addio al Real Madrid: "Rinnovo o addio? Ho anche la possibilità di restare fino al 2023 senza rinnovare. Per ora non ho parlato col Real Madrid del mio futuro, ho ancora un anno di contratto. Il mio obiettivo è trovare continuità nei prossimi anni, questo è importante per me. Al Real l'ho avuta, ma non voglio che si tratti solo di qualche mese".