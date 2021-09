La Juventus aspetta il ritorno di Arthur: il brasiliano possibile titolare?

Il centrocampista brasiliano si prepara al ritorno in campo. Massimiliano Allegri e la Juventus lo aspettano con ansia

Il 15 luglio scorso Arthur ha deciso di operarsi per risolvere definitivamente il problema di calcificazione che gli procurava dolori da oltre sei mesi. Una scelta particolarmente criticata dai tifosi quella del centrocampista della Juventus, che avendo aspettato così a lungo è stato costretto a saltare tutta la prima parte di stagione . L'ex Barcellona aveva assicurato che sarebbe tornato dopo la sosta per le nazionali di ottobre, ma forse il rientro potrebbe essere ancora più vicino. In conferenza stampa prima di Spezia-Juventus, infatti, Massimiliano Allegri parlando di Kaio Jorge e Arthur ha rivelato: " Dopo la sosta dovrebbero essere con la squadra , i recuperi procedono molto bene".

Il possibile rientro in campo è quindi stimato per il 17 ottobre , quando la Juventus affronterà la temibile Roma di Josè Mourinho. Il centrocampista brasiliano, però, si sta allenando bene e potrebbe pensare di bruciare le tappe e di tornare a disposizione con un leggero anticipo. Molto dipenderà dal parere dello staff medico, che deciderà insieme all'allenatore quando far rientrare il calciatore. Visto il lungo infortunio, difficilmente il brasiliano sarà rischiato.

Massimiliano Allegri, però, lo aspetta con ansia, possibile soluzione interessante per il centrocampo della Juventus. Dal suo arrivo a Torino, Arthur non ha convinto a pieno, riuscendo solo in parte a dimostrare tutte le sue qualità. La tecnica c'è e non si discute, ma sono mancate la giusta concentrazione e cattiveria, necessarie per essere decisivi. L'allenatore bianconero non ha ancora avuto modo di valutarlo, ma vedendo i centrocampisti presenti in rosa, potrebbe aver bisogno di lui. Dopo aver acquistato Locatelli, Max aveva richiesto alla dirigenza della Juventus anche Pjanic, il mediano che avrebbe dovuto dettare i tempi della manovra bianconera. Il bosniaco alla fine non è arrivato, e Arthur potrebbe prendere il suo posto. In caso di mediana a tre, Locatelli, Rabiot e Arthur potrebbero formare un centrocampo estremamente dinamico, possibile soluzione ai problemi della Juventus.