Juventus – ct Argentina: “Dybala? Ha sempre fatto parte del gruppo”

Il ct dell'Argentina Scaloni ha speso alcune parole sul ritorno in nazionale del fantasista della Juventus.

Questa estate l'Argentina ha vinto la Copa America in finale contro il Brasile. Tra i giocatori convocati torna l'attaccante della Juventus Paulo Dybala, assente durante l'ultimo torneo. Ieri il ct della Seleccion Scaloni ha parlato in conferenza stampa prima della partita contro il Venezuela, valida per la qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. Il tecnico ha iniziato parlando di Lionel Messi: "Se è in condizioni fisiche, sarà della partita. Ho parlato con lui e sta bene. Sa qual è il mio pensiero su di lui. Speriamo che giocherà tutte e tre le partite se sarà in forma".

Sulla formazione che scenderà in campo questa sera, Scaloni ha rivelato: "Abbiamo Montiel, Molina e Foyth sul lato destro. Gonzalo è un giocatore fisicamente in forma per giocare. Siamo contenti di tutti e 3, anche felici di aver aggiunto di nuovo Juan. Domani decideremo chi giocherà. La squadra non cambierà molto rispetto alla finale di Copa América. Non è ancora definito. Ho parlato con ogni giocatore per vedere come sta".

Chiosa finale su Paulo Dybala: "Dybala ha sempre fatto parte del gruppo. È rimasto fuori dalla Coppa America perché non ha avuto continuità nei primi sei mesi dell'anno ma è un giocatore che abbiamo sempre apprezzato per il suo valore in campo e per quello che dà al gruppo. Lo vediamo come trequartista o come attaccante ma può occupare qualsiasi ruolo davanti, sono felice che sia tornato". Il fantasista della Juventus tornerà quindi a giocare con la sua nazionale, voglioso più che mai di dimostrare il suo valore. Sempre più centrale all'interno del progetto bianconero, Dybala sembra essere giunto al momento della definitiva maturazione. Dopo l'addio di Cristiano Ronaldo, la Joya dovrà prendere per mano l'attacco della Juventus e guidarlo alla vittoria grazie alle sue incredibili doti tecniche. L'argentino è anche al lavoro per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2022.