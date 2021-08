Juventus, Luca Argentero: “Il ritorno di Allegri è un grande piacere”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attore e grande tifoso juventino Luca Argentero ha parlato della prossima stagione della Juventus: «Il ritorno di Max Allegri mi fa molto molto piacere, prima di tutto per una questione tecnica,...

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attore e grande tifoso juventino Luca Argentero ha parlato della prossima stagione della Juventus: «Il ritorno di Max Allegri mi fa molto molto piacere, prima di tutto per una questione tecnica, vista la quantità di trofei che ha portato a casa, poi perché ho avuto il piacere di conoscerlo ed è una persona supergradevole, molto adatto alla Juve, un club in cui conta anche il fattore umano, professionale e di stile. Sono certo che farà bene. Il ritorno del pubblico negli stadi è un nuovo inizio, un modo per riprendere le vecchie abitudini ed è positivo per tutti riguadagnare un po’ di normalità. Per un tifoso è fondamentale vedere la partita dal vivo».

Sulla questione Cristiano Ronaldo, l'attore ha rivelato: «Penso che un grande campione, con grande personalità, faccia sempre bene a una grande società. Trovo normale che alla sua età e al suo livello si prenda tutto il tempo per decidere che fare. Dietro ci sono delle macropolitiche che vanno al di là dei semplici trasferimenti, lo abbiamo visto ora con Messi. Sono campioni che muovono milioni di tifosi nel mondo ed è giusto che valutino con attenzione ogni scelta. Per me sono sempre un valore aggiunto per un club, indipendentemente dal valore tecnico, dall’età, dalla prestanza fisica. Usando un termine economico, sono degli asset importanti per qualsiasi società perché spostano equilibri che vanno molto al di là del pallone».

Chiosa finale sulle altre squadre di Serie A: «Ci sono quattro-cinque club che partono sempre favoriti. Poi ci possono essere delle sorprese, come l’Atalanta che lo è sempre meno o come il Napoli o la Lazio. Lo dico quasi come una boutade, ma fa bene avere un’alternanza in cima alla classifica, fa bene al calcio, fa bene ai tifosi, rende tutto più divertente».