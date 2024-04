Juventus, nuovo appuntamento per ICONA nel match con il Milan

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: "Continua il progetto ICONA, con il quale Juventus sostiene la candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, con un nuovo appuntamento imperdibile In occasione della sfida contro il Milan, il 27 aprile all'Allianz Stadium, la Legends Club ospiterà Jacopo Mercuro, rivelazione assoluta del panorama internazionale con il progetto “180grammi Pizzeria Romana” _DP19215_2lh7SzcM Come sempre, lo chef ospite collaborerà con Chicco e Bobo Cerea di “Da Vittorio”, Chef Resident dell’Allianz Stadium. CHI E' JACOPO Jacopo Mercuro è nato a Roma il 30 marzo del 1988. All'età di ventisei anni, non più soddisfatto e felice del suo percorso professionale nel mondo della giurisprudenza, decide di lasciare lo studio per inseguire il suo sogno: la pizza. Nel dicembre del 2015, apre la sua prima pizzeria “Mani in Pasta”, una pizzeria in teglia nel quartiere Ostiense, dove Jacopo da autodidatta inizia a farsi conoscere nel panorama romano e non solo. In pochi anni ottiene molta visibilità grazie alle sue creazioni e alla sua professionalità, cosa che gli permetterà di diventare docente nelle scuole più prestigiose di Roma e d’Italia tra cui: l’ateneo Coquis, Gambero Rosso Academy, In Cibum dove Jacopo terrà i suoi corsi di pizza. Dopo qualche anno decide di vendere “Mani in Pasta” per dedicarsi a pieno alla formazione, ma la voglia di avere la sua attività dove potersi esprimere è sempre più grande. É proprio nel 2017 che Jacopo inizia a parlare di una rivalutazione della pizza tonda romana, un prodotto che fino a quegli anni era rimasto confinato alle pizzerie storiche di Roma. Grazie a questa visione si inizia a parlare di “180grammi Pizzeria Romana”; un progetto che prenderà vita nel gennaio del 2018 a Centocelle, una rivoluzione che partirà proprio dalla periferia romana. Fin da subito l’intuizione sembra quella giusta, 180grammi prende sempre più piede e spazio nel panorama prima italiano e poi estero. Sempre nello stesso periodo torna la pizza in teglia nella vita di Jacopo che, in società con un noto imprenditore e ristoratore milanese, apre “Pizzottella”. Grazie al lavoro di 180grammi la tonda romana ottiene sempre più considerazione, così da ispirare altri colleghi sia in Italia che all’estero. Ora la pizza tonda romana è Realtà. Durante il 2020, proprio nell’anno dell’arrivo dei tre spicchi Gambero Rosso (il massimo riconoscimento per una pizzeria), 180grammi decide trasformare la sua sede in una pizzeria da asporto e delivery, decisione che darà vita ad un nuovo format replicabile in più zone di Roma, come la recente apertura in zona San Paolo. La sede principale quindi si sposta in un locale più amplio e moderno, dove Jacopo, grazie alla sua nuova cucina, riesce a sviluppare la sua visione di pizzeria dando vita a nuovi impasti ormai famosi come il “Fluffy”. Inoltre la sua friggitoria è sempre più d’avanguardia ed è proprio grazie a questa che nel 2023, Jacopo verrà chiamato da Masterchef Italia per presenziare come giudice ad un invention test. In questi anni Jacopo e la sua brigata hanno la possibilità di cucinare nelle cucine di tutto il mondo, dando vita a collaborazioni molto importanti e iniziando ad entrare nelle accademie più prestigiose d’Italia come Alma. 180grammi si afferma sempre di più a livello mondiale, sancendo una vera e propria new era della pizza romana".