Juventus, l’approfondimento sul Napoli: la nota dei bianconeri

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul Napoli . Ecco il comunicato: "Il match clou della 27a giornata di Serie A va in scena allo stadio Maradona con Napoli-Juventus. Salita a quota 40 punti, dopo la vittoria rotonda in casa del Sassuolo, la squadra di mister Calzona vuole riaprire il discorso qualificazione Champions. Questi i numeri sui partenopei: CURIOSITÀ E STATISTICHE Il Napoli ha ottenuto 18 punti in 12 match al Maradona in questo campionato, dal suo ritorno in Serie A nel 2007/08 solo una volta ha raccolto meno punti a questo punto del torneo in gare casalinghe (14 nel 2019/20). Dopo il successo contro il Sassuolo per 6-1, il Napoli potrebbe vincere due partite di fila in campionato per la prima volta dallo scorso settembre, contro Udinese e Lecce in quel caso. Il Napoli ha registrato un solo clean sheet nelle ultime 11 partite al Maradona in campionato (0-0 contro il Monza il 29 dicembre), dopo che nelle precedenti 10 gare casalinghe di Serie A aveva mantenuto la porta inviolata sei volte. Il Napoli è la squadra che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio in questa stagione di Serie A (15). Il Napoli è sia la formazione che ha tentato il maggior numero di tiri totali (440) in questo campionato sia una delle due ad aver subito meno conclusioni (254, al pari dell’Inter).

I partenopei sono anche la squadra che ha toccato più palloni in area avversaria (766). Il Napoli ha realizzato un solo gol in seguito a corner, solo l’Empoli (ancora a zero) ha fatto peggio. Nessuna formazione ha segnato meno gol del Napoli (uno, al pari di Cagliari e Monza) nei primi 15 minuti di gara. FOCUS SUI SINGOLI Victor Osimhen è solo il terzo giocatore nella storia del Napoli ad andare in doppia cifra di gol in 4 stagioni di fila in Serie A, dopo Diego Armando Maradona (tra il 1984/85 e il 1987/88) e Attila Sallustro (tra il 1929/30 e il 1932/33). Il nigeriano ha segnato in tre match di fila con la maglia del Napoli tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra il maggio e l’agosto scorso (quattro partite in quel caso). Victor Osimhen e Dušan Vlahović sono due dei tre giocatori ad essere andati in doppia cifra di gol in ognuna delle ultime quattro stagioni di Serie A, insieme a Lautaro Martínez. Dopo la doppietta contro il Sassuolo, Khvicha Kvaratskhelia potrebbe segnare in due partite di fila in Serie A per la prima volta dal marzo 2023 (contro Atalanta e Torino in quel caso). Khvicha Kvaratskhelia ha preso parte a tre gol nell’unico precedente al Maradona contro la Juventus in campionato (una rete e due assist il 13 gennaio 2023), solo contro il Sassuolo (quattro) il georgiano è stato coinvolto in più marcature in match casalinghi in Serie A. Giovanni Simeone ha realizzato sei gol contro la Juventus in Serie A (tra cui due doppiette: il 27/11/2016 con il Genoa e il 30/10/2021 con il Verona); solo contro la Lazio è andato a bersaglio più volte nella competizione (otto). Dal suo primo gol contro i bianconeri in Serie A (27 novembre 2016), nessun giocatore ha segnato più reti di Giovanni Simeone contro la Juventus nel massimo campionato italiano: sei, al pari di Duván Zapata. Nessun giocatore del Napoli ha servito più assist di Matteo Politano in questa Serie A: cinque (solo uno in meno rispetto al suo record stagionale di sei nel torneo, stabilito prima nel 2016/17 e ancora nel 2018/19), al pari di Di Lorenzo. Matteo Politano ha segnato due gol contro la Juventus in campionato, entrambi in gare casalinghe (con il Sassuolo il 17/09/2017 e con il Napoli l’11/09/2021); tuttavia, i bianconeri sono anche la formazione contro la quale ha perso più match in Serie A (nove su 14 sfide).