Juventus: date e orari della decima e dell’undicesima giornata

La Lega Serie A ha reso noti gli orari degli anticipi e dei posticipi per la decima e l'undicesima giornata di Serie A, ultime due partite prima della sosta per le Nazionali

La Juventus è attesa questa sera dalla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina , valevole per la gara di andata della semifinale della competizione. I bianconeri giocheranno poi domenica pomeriggio alle 18 contro lo Spezia di Thiago Motta, che arriverà ospite allo Stadium. Dopo la partita contro l'ex Inter, i bianconeri saranno impegnati nelle ultime tre partite prima della sosta per le Nazionali, che li vedranno scendere in campo contro la Sampdoria a Genoa, contro il Villareal nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e contro la Salernitana a Torino.

La Lega Serie A, attraverso il suo sito internet, ha comunicato le date e gli orari dei due turni di campionato che vedranno la Juventus impegnata nel continuare la sua rincorsa verso i primi posti. Non ci sarà nessuno slittamento per la trentesima giornata, che si svolgerà regolarmente tra il 18 e il 20 marzo, e dopo la quale la Nazionale di Roberto Mancini sarà impegnata negli spareggi per accedere al Mondiale in programma in Qatar a dicembre. Attraverso il suo sito internet la Juventus ha comunicato date e orari delle due partite di campionato che chiuderanno il mese di marzo.