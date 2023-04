Juventus, oggi ricorre l’anniversario della vittoria del primo Scudetto

Lo divennero il 9 aprile 1905, senza neanche dover scendere in campo: il campionato si assegna con un Girone Finale cui partecipano, oltre alla Juve, il Genoa e U.S. Milanese e proprio il pareggio tra liguri e lombardi in quel giorno, regala ai bianconeri la matematica certezza della vittoria finale. Non si parla ancora di Scudetto: la Federazione consegna una targhetta. È quello il simbolo del primo successo. Il primo di una lunga serie..."