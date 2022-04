La Juventus ricorda Andrea Fortunato

Un commovente messaggio pubblicato dalla Juventus sul suo sito internet ha ricordato l'ex calciatore Andrea Fortunato nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa

Ci manca tutto di lui: la sua semplicità, il suo essere così genuino, la sua indescrivibile forza d’animo che non lo abbandonò mai, neanche nel momento in cui dovette affrontare quella terribile malattia così crudele e ingiusta che lo portò via a soli 23 anni.