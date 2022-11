Juventus: due amichevoli durante la pausa per il Mondiale

I bianconeri saranno impegnati in alcune amichevoli durante la pausa per il Mondiale, per non perdere lo stato di forma in vista della ripresa

redazionejuvenews

La Juventus ha chiuso la prima parte della stagione in crescendo, dopo un inizio disastroso a causa del quale i bianconeri hanno ora 10 punti di distacco dalla vetta, ma soprattutto si sono visti eliminare dalla Champions League, vincendo una sola partita su sei nel girone, guadagnandosi però l'accesso ai play off di EuropaLeague, che la vedranno sfidare il Nantes, nelle gare di andata e ritorno. Le ultime partite fanno ben sperare i tifosi sulla ripresa della squadra, che da gennaio potrà contare anche sul recupero dei tanti infortunati mancati in questo avvio di stagione.

I bianconeri, quelli rimasti dalle convocazioni mondiali, sono rimasti a Torino ad allenarsi, non alla Continassa dove si trova il Brasile, ma a Vinovo. Perin, Pinsoglio, Rugani, Locatelli, Kean e tutti gli infortunati stanno lavorando per mantenere la condizioni fino a sabato, quando ci sarà per tutti una mini vacanza fino al 6 dicembre.

Poi si riprenderanno gli allenamenti, ai quali si uniranno dopo Natale i Nazionali, con la squadra bianconera che non ha previsto nessuna tournée: la squadra lavorerà alla Continassa fino al 23 dicembre sempre senza i giocatori impegnati al Mondiale, disputando alcune amichevoli, che dovrebbero essere almeno due, per poi tornare a preparare la seconda parte di stagione a partire dal 26 dicembre, a ranghi completi.