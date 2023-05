Juventus: altre sirene inglesi per Vlahovic

La Juventus è attesa domani dalla partita contro l' Atalanta , sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. Dopo che il napoli si è laureato campione d'Italia, la Juventus sta perseguendo l'obiettivo minimo del secondo posto, attualmente occupato dalla Lazio in vantaggio di un solo punto.

La squadra di Massimiliano Allegri ha davanti cinque finali, che determineranno il destino della squadra in campionato. Nel mezzo la Juventus affronterà le due semifinali di Europa League contro il Siviglia, con la speranza e la voglia di aggiungere un'ultima partita a questa parte finale della stagione. A giugno la società inizierà poi a lavorare sul mercato, per cerare di migliorare la rosa in tutti i reparti in modo da tornare a competere per lo Scudetto.