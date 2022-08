Juventus, l’Allianz Stadium si rinnova: più spazio al tifoso

Anche l'Allianz Stadium, in questa nuova stagione, porterà delle novità, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con i tifosi.

redazionejuvenews

Anche lo stadio della Juventus, l'Allianz Stadium, è pronto ad una fase di rinnovamento. Infatti, per la nuova stagione, l'impianto cercherà di avvicinare il tifoso sempre di più alla squadra, con delle iniziative ad hoc. Ecco il comunicato di Madama: "Siete pronti a vivere una stagione all’insegna dell’intrattenimento? Quella 2022/23 sarà la prima con nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la fedeltà dei tifosi. Fin dall’apertura dei cancelli sarà, infatti, possibile vivere un’esperienza a 360°, per moltiplicare le emozioni del matchday. L’intrattenimento inizierà prima dell’arrivo della squadra e continuerà con i giocatori che, una volta allo stadio, scenderanno dalle tribune e “abbracceranno” i tifosi prima di scendere sul rettangolo verde. In questi ultimi anni, i supporter bianconeri sono stati abituati a giochi di luci e proiezioni, ma a partire da quest’anno resteranno stupiti con effetti speciali: un assaggio l’hanno già avuto coloro che hanno vissuto Juventus-Sassuolo. Piacevoli novità ci saranno già a partire dal 27 agosto, in occasione di Juve-Roma, in un Allianz Stadium sold out.

Una di queste sarà “Le tue emozioni allo stadio”. Un nome che dice tutto: mettere al centro i tifosi, le loro emozioni e l’esperienza vissuta nella nostra casa. I supporter potranno diventare i protagonisti di un’esperienza unica: da domani, infatti, i fan presenti allo stadio potranno visualizzare le loro foto all'Allianz Stadium su smartphone! Come funziona? È semplice! Durante l’evento, verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le tue foto basterà accedere alla pagina juventus.getpica.com Per prendere parte a questa attività sarà sufficiente inserire il codice di accesso del match e scattarsi un selfie! Da quel momento il sistema troverà tutte le foto in cui ci sei anche tu e le caricherà sulla tua pagina personale! Il codice del match tra bianconeri e giallorossi sarà condiviso allo stadio: cerca il codice e partecipa!

Le novità non sono assolutamente finite qui! In occasione del match contro i giallorossi nel pre partita ci sarà un dj set di MACE, producer al centro di alcuni dei più grandi successi di artisti italiani di fama internazionale. Insomma, un avvicinamento alla gara che diventerà sempre più coinvolgente e interattivo. Un invito per tutti i tifosi a vivere a 360° l’evento sportivo, anche prima del fischio d’inizio. Quindi, bianconeri, vi aspettiamo all’Allianz Stadium per vivere insieme anche il pre Juve-Roma per arrivare carichi all’inizio della partita. E per lo Spezia le emozioni continueranno. Stay tuned, nei prossimi giorni, per tutti i dettagli!".