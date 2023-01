Juventus: allenamento terminato, nel pomeriggio amichevole contro la Next Gen

La Juventus sta per cambiare passo, o meglio, questo è quello che spera il tecnico Massimiliano Allegri. La squadra si è infatti ritrovata questa mattina alla Continassa per il primo allenamento della giornata, ed in campo si sono rivisti quattro importanti giocatori: oltre a Bonucci infatti, stanno intensificando i loro allenamenti anche Cuadrado, Pogba e Vlahovic, che oggi pomeriggio verranno testati nell'amichevole organizzata contro la formazione della NextGen.