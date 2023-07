Juventus, allenamento a porte aperte il 9 agosto: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i riferimenti per acquistare i biglietti per l'allenamento a porte aperte.

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota, comunicando che il 9 agosto si terrà un allenamento a porte aperte. Ecco il comunicato: "Quest'anno abbiamo il desiderio di ripartire vicini, tutti insieme. Sarà il modo migliore per affrontare le tante sfide che ci attenderanno.

Qui vi avevamo già anticipato la prima data da cerchiare sul calendario: mercoledì 9 agosto 2023, alle ore 18:30, le porte dell'Allianz Stadium, infatti, si apriranno per permettere di assistere, gratuitamente, a un allenamento della Prima Squadra che per l'occasione si svolgerà proprio nella nostra casa. Vi avevamo promesso che saremmo tornati da voi con tutte le indicazioni utili per accreditarsi all'evento ed eccoci qui.