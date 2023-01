Juventus: allenamento odierno terminato, domani test per Vlahovic e Pogba

La Juventus, dopo il girono di riposo concesso per ieri da Massimiliano Allegri, ha ripreso questa mattina gli allenamenti alla Continassa, in vista della partita di domenica in programma all'Allianz Stadium contro il Monza. I bianconeri torneranno domani in campo in una doppia seduta, che nel pomeriggio li vedrà impegnati in un'amichevole contro la Next Gen, test organizzato per provare le condizioni di Dusan Vlahovic e Paul Pogba. I due giocatori, alle prese con i rispettivi problemi di pubalgia e post operatori, scenderanno in campo domani per provare la loro condizione, e per continuare nel programma volto a riaverli a disposizione nel minor tempo possibile.