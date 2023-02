Juventus, il report dell’allenamento in vista del Nantes

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diretto l'allenamento dei bianconeri in vista della sfida con il Nantes.

redazionejuvenews

La Juventus, dopo la vittoria di misura con la Fiorentina, decisiva per risalire la china in campionato, è pronta a tuffarsi nuovamente in campo europeo, a tre mesi dall'ultima gara con il PSG. I bianconeri, infatti, sono retrocessi in Europa League a causa del terzo piazzamento in UCL, e Madama dovrà vedersela con i francesi del Nantes.

Max Allegri, come dichiarato in conferenza, recupererà Leonardo Bonucci, ai box da due mesi, mentre gli altri infortunati saranno ancora indisponibili. Potrebbe esserci certamente spazio per chi ha giocato un pò meno, come Paredes, Soulè, Gatti o Iling, anche se l'impegno non è comunque da sottovalutare, nonostante i gialloverdi gravitino comunque nei bassifondi della classifica della prima lega francese.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora sull'allenamento odierno: "La missione Europa League parte immediatamente dopo la vittoria di ieri con la Fiorentina all’Allianz Stadium. La Juve non ha riposato e si è ritrovata subito, questa mattina, al Training Center. Come sempre nei post gara, scarico per chi è stato maggiormente impegnato ieri, il resto del gruppo in campo a concentrarsi su esercitazioni tecniche dedicate al possesso schierato per la manovra e alla gestione della palla, con consueta partitella finale. Domani appuntamento nuovamente al mattino".