Cinque curiosità su Spezia-Juventus: un dato è decisamente preoccupante

La Juventus contro lo Spezia riesce a vincere la prima partita stagionale in Serie A. Per quanto possa risultare triste, quelli di ieri sera sono tre punti storici e fondamentali, che danno un briciolo di speranza alla squadra di Massimiliano...

redazionejuvenews

La Juventus contro lo Spezia riesce a vincere la prima partita stagionale in Serie A. Per quanto possa risultare triste, quelli di ieri sera sono tre punti storici e fondamentali, che danno un briciolo di speranza alla squadra di Massimiliano Allegri. Per buona parte del match hanno sofferto la squadra di Thiago Motta, andando addirittura sotto nel risultato. Nel finale di partita, però, Chiesa e de Ligt sono riusciti a ribaltare il risultato, vittoria di incredibile importanza per la classifica. Dopo cinque giornate, infatti, la Juventus è ora a quota 5 punti, ancora ben distanti dalla testa della classifica. Per recuperare il terreno perso sarà necessario un miracolo, ma ancora tutto è possibile.

Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha comunicato cinque curiosità sul match contro lo Spezia:

1) Moise Kean non segnava in Serie A da 893 giorni: l’ultima rete era arrivata nell’aprile 2019 contro la SPAL.

2) Federico Chiesa ha partecipato a una rete in tutte le sue tre sfide contro lo Spezia in Serie A.

3) Paulo Dybala ha collezionato oggi la sua 200ª partita da titolare con la Juventus, contando tutte le competizioni.

4) Weston McKennie ha collezionato la sua presenza numero 50 con la Juventus in tutte le competizioni.

5) La Juventus non segnava almeno tre gol in Serie A da maggio contro il Bologna, in quella che prima di oggi era l’ultima vittoria bianconera in campionato. (Juventus.com)

L'ultimo dato è sicuramente il più preoccupante: mentre Roma, Inter, Lazio e tutte le altre big viaggiano spedite a suon di vittorie e goleade, la Juventus non segnava tre gol in un'unica partita da maggio scorso. Se a questo aggiungiamo che la difesa subisce gol da 19 partite consecutive, il quadro che ne viene fuori è tutto fuorchè rassicurante. La Juventus ha dei seri problemi, e il ritorno di Massimiliano Allegri per il momento non sembra dare i risultati sperati. Chissà se il tecnico bianconero riuscirà a cambiare le carte in tavola.