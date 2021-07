I tifosi della Juventus rendono omaggio ad Allegri: “Bentornato”

Tutto pronto per la prima amichevole stagionale della Juventus. Fuori dalla Continassa i tifosi bianconeri rendono omaggio ad Allegri.

redazionejuvenews

Tutto pronto per la prima partita stagionale della Juventus. Quello contro il Cesena sarà un match particolare, che i bianconeri vorranno vincere ad ogni costo per iniziare nel migliore dei modi e scacciare definitivamente i fantasmi della scorsa stagione. Massimiliano Allegri è stato richiamato a Torino proprio per questo, pronto a riportare fiducia e positività all'interno dello spogliatoio. Max in casa Juve è una vera e propria certezza e anche i tifosi lo sanno e non vedono l'ora di vedere la sua prima Juventus in campo. Fuori dalla Continassa è stato infatti affisso uno striscione con su scritto: "Noi di te siamo sempre stati fieri, bentornato mister Allegri".

Allegri, nonostante le due sconfitte in finale di Champions League, ha lasciato un bellissimo ricordo nel cuore dei tifosi bianconeri, che sono pronti a riabbracciarlo a braccia aperte. Gli "esperimenti" con Sarri prima e Pirlo poi si sono rivelati abbastanza deludenti. La ricerca del bel gioco non solo non ha portato a migliori risultati, ma al contrario ha fatto perdere alla Juventus il primato in Serie A. Ora quindi non c'è più tempo per le innovazioni, è giunto il momento di fare un passo indietro e tornare alle certezze. E i tifosi bianconeri lo sanno bene.

Il nuovo allenatore non rivoluzionerà la squadra, ma al contrario ripartirà da alcune certezze. Ben definita la gerarchia in porta, con Szczesny e Perin alternativa di lusso. Difesa a quattro che vedrà protagonisti Alex Sandro, due tra Chiellini, Bonucci e De Ligt e uno tra Danilo e Cuadrado. Il centrocampo è il ruolo che più subirà modifiche, molto dipenderà dall'arrivo o meno di Locatelli. Per il momento Allegri si affiderà ai muscoli di Bentancur e Rabiot, aspettando il centrocampista del Sassuolo. Più indietro nelle gerarchie McKennie, Arthur e Ramsey. In attacco largo a tutti i campioni della rosa bianconera: dietro a Morata unica punta di saranno Ronaldo, Dybala e Chiesa.