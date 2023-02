Allegri: “Non ci sarà il tridente senza Chiesa, Locatelli un leader”

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha detto la sua sulla sfida con il Nantes, parlando anche del momento dei bianconeri.

redazionejuvenews

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, presenterà alla stampa la partita di ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes. Ecco le sue parole: "Chiesa? Purtroppo non c'è ma quando stai fermo dieci mesi sai che ci possono essere degli acciacchi che condizionano. Non dipende solo da Di Maria e Paredes. Tutta la squadra deve giocare una gara giusta come aspetto tecnico e come approccio, non dovremo concedere quel che abbiamo concesso a loro all'andata.

Dobbiamo passare il primo turno di qualificazione visto che negli ultimi tre anni siamo usciti agli ottavi in Champions. Per le percentuali dico che domani è una finale, una gara unica, visto che i gol in trasferta non valgono più il doppio. Giochiamo in casa loro e ci giochiamo il passaggio.

Non possiamo giocare coi tre davanti, pensando che possa durare 120' abbiamo bisogno di cambi con queste caratteristiche. La Juventus ha ottimi giocatori. Il Nantes ha Blas che è bravo, è mancino, poi rientreranno anche gli attaccanti. Non sarà semplice, vincere in trasferta e in Europa è difficile. Cuadrado? Sta meglio rispetto a Spezia, veniva da un'influenza e non aveva recuperato. Sono lui e De Sciglio, credo che cercherò di gestirli durante la partita, non ho deciso ancora chi partirà tra i due. Locatelli? Fargli i complimenti è facile. Al netto delle qualità tecniche, Manuel ha qualità morali che fanno sì che sia un giocatore da Juventus, ora e nel futuro. Ha un dna specifico di quei giocatori che possono stare tanti anni alla Juventus".