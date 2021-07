Juventus all’attacco: quante scelte per Massimiliano Allegri

In conferenza stampa alcuni giorni fa il nuovo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha detto: “Alla fine della stagione bisogna arrivare a 75 gol: dagli attaccanti solitamente ne arrivano 40-45, gli altri devono arrivare dai...

In conferenza stampa alcuni giorni fa il nuovo allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha detto: “Alla fine della stagione bisogna arrivare a 75 gol: dagli attaccanti solitamente ne arrivano 40-45, gli altri devono arrivare dai centrocampisti e dalla difesa, abbiamo anche tanti colpitori di testa. Rabiot lo scorso anno ha fatto 3 gol, per le sue caratteristiche sono pochi. Mckennie è un freddo sotto porta. La fortuna è che in questa squadra ci sono tanti giocatori che hanno gol nelle gambe: Chiesa, Ronaldo, Morata, Dybala, Kulusevski, Bernardeschi, Rabiot, Mckennie…”.

Quella del prossimo anno si prospetta come una Juventus offensiva, propositiva, sempre alla caccia del gol. Allegri avrà a disposizione una rosa di attaccanti formidabile, e scegliere i titolari non sarà affatto facile. Ipotizzando l'utilizzo del 4-3-3 come modulo, lo stesso visto in campo nella prima uscita stagionale contro il Cesena, si andrebbero a creare 3 coppie. Sulla destra ballottaggio tra Chiesa e Kulusevski, due giocatori giovani ma dalle caratteristiche decisamente differenti. Tenere fuori il Chiesa visto con l'europeo sembra un'assurdità, ma lo stesso si potrebbe dire del talento svedese. Molto probabilmente Allegri sarà costretto a scegliere partita per partita. Discorso diverso sull'altra fascia, dove il titolarissimo è Cristiano Ronaldo. Il portoghese però non è più giovane come una volta e quando avrà bisogno di riposare Bernardeschi sarà pronto a prendere il suo posto.

Chi sarà la punta della Juve di Max? Il prescelto sembra essere Paulo Dybala, pronto a tornare al centro del progetto. In un primo momento si pensava ad un suo utilizzo come trequartista nel 4-2-3-1, ma in questo caso l'argentino potrebbe tranquillamente agire come punta, o meglio come falso nueve. Ci aveva già pensato Sarri, che pur di far giocare contemporaneamente sia Ronaldo che Dybala, aveva proposto la Joya come attaccante atipico. Esperimento riuscito e che potrebbe essere riproposto. Il sostituto del classe 1993 sarà Morata, giocare con caratteristiche completamente diverse che saranno particolarmente utili nel corso della stagione.