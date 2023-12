Juventus, Alex Sandro diventa il terzo straniero con più presenze

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota su Alex Sandro, che è diventato il terzo straniero di sempre per presenze.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota su Alex Sandro. Ecco il comunicato: "Da oggi, 23 dicembre 2023, Alex Sandro è diventato il terzo giocatore straniero per presenze alla Juventus dopo Nedvěd (327) e Trezeguet (320): 315 da oggi le sue "caps" bianconere, una in più di Cuadrado. I FACTS IN SERIE A DAL 2015... Nessun difensore ha completato più dribbling di Alex Sandro nel periodo: 265. Primo difensore anche per duelli (2192) e secondo solo a Francesco Acerbi (1359) per duelli vinti (1266).

Terzo difensore per occasioni create (243) dietro a Mário Rui (252) e Cristiano Biraghi (393) Terzo difensore per cross completati (150) dietro a Cristian Ansaldi (186) e Cristiano Biraghi (218) Terzo difensore per falli conquistati (308) dietro ad Armando Izzo (320) e Mário Rui (354). Terzo difensore che ha percorso la maggiore distanza con movimento palla al piede (35359.91 mt) dietro a Kalidou Koulibaly (38937.79 mt) e Francesco Acerbi (44634.66 mt). ...

E QUELLI IN BIANCONERO Nessun giocatore conta più presenze di Alex Sandro dal suo arrivo nella Juventus Primo giocatore di movimento per recuperi palla (1625), duelli aerei vinti (474), contrasti (574), contrasti vinti (366) e intercetti (433) Primo anche per minuti giocati (23961), cross effettuati (854), duelli (3252) e duelli vinti (1873) Terzo giocatore per dribbling completati (382) dietro a Juan Cuadrado (455) e Paulo Dybala (572) Secondo per passaggi completati (12745) dietro a Leonardo Bonucci (14301). Terzo giocatore per occasioni create (343) dietro a Paulo Dybala (481) e Juan Cuadrado (516)".

