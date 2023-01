Juventus al lavoro per riportare Cambiaso a Torino

I bianconeri stanno sondando la possibilità di riportare il terzino a Torino prima della fine ufficiale del prestito

redazionejuvenews

Ultimo giorno della finestra invernale di calciomercato, con la Juventus che sta lavorando in queste ore per un colpo last minute, che vedrebbe il rientro a Torino di un giocatore in prestito. I bianconeri stanno infatti lavorando con il Bologna il rientro anticipato sotto la Mole di Andrea Cambiaso. Con l'addio di McKennie infatti, Allegri ha poche scelte sulla destra, dove spesso veniva adattato l'americano, e per coprire questa mancanza la società sta lavorando per riportare il terzino indietro.

Il giocatore sarebbe in prestito al Bologna fino alla fine della stagione, ma vista la situazione la Juventus sta lavorando per riportarlo a Torino prima della fine ufficiale del prestito. Non sembrano esserci particolari ostacoli alla trattativa, se non quello da parte del Bologna di trovare il sostituto del giocatore. I rossoblu sono al lavoro in questo senso, e dovrebbero trovare un accordo entro la fine della giornata.

Con il ritorno del giocatore la Juventus coprirebbe un buco sulla fascia, e si assicurerebbe le prestazioni di un giocatore che ha fatto molto bene in questo periodo in Romagna. Oltre a lui poi, i bianconeri starebbero trattando anche il prestito di un altro terzino, Pellegrini, che dall'Eintracht tornerebbe in Italia per andare alla Lazio, sfiorata in estate.