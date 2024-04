Juventus al lavoro alla Continassa: Chiesa torna in gruppo

La Juventus è attesa domenica sera dalla partita in programma tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la Fiorentina: i bianconeri, dopo aver ritrovato la vittoria in Coppa Italia contro la Lazio, cercheranno di farlo anche in campionato, per riniziare a correre e per non perdere altro terreno dalle inseguitrici. La squadra è scesa quindi in campo questa mattina alla Continassa per il penultimo allenamento prima della sfida contro la squadra di Italiano: dopo l'attacco influenzale che lo aveva tenuto lontano dal campo, Federico Chiesa è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo, e sarà a disposizione per la partita contro la sua ex squadra. Chi non sarà invece della partita Arek Milik, ancora alle prese con il suo infortunio e con il lavoro personalizzato per recuperare dallo stesso. Domani sarà vigilia per la squadra, con Massimiliano Allegri che parlerà in conferenza stampa alle 14 per presentare la partita di domenica sera.