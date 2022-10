Juve, l’Ajax rinuncia al prestito di Ihattaren: il classe 2002 torna a Torino

Mohamed Ihattaren, centrocampista dell'Ajax, tornerà alla Juventus dopo un anno di prestito con gli olandesi.

redazionejuvenews

Da gennaio la Juventustornerà a poter disporre di Mohamed Ihattaren. Il centrocampista marocchino, in prestito all'Ajax, non ha convinto i lancieri, che lo hanno rimandato a casa, nel club piemontese. Ecco il comunicato del club olandese: "L'Ajax ha comunicato a Mohamed Ihattaren e Juventus FC che l'opzione di acquisto non sarà esercitata. Il prestito di Ihattaren scadrà il 3 gennaio 2023 e non sarà prorogato. Il giocatore 20enne è in prestito dal club italiano da gennaio 2022, con opzione di riscatto inclusa nell'accordo.

Ihattaren (Utrecht, 12 febbraio 2002) ha frequentato le giovanili del PSV prima di passare alla Juventus nell'estate del 2021. Il club italiano ha subito ceduto in prestito il sinistro alla Sampdoria, club di Serie A. Dall'inizio di quest'anno è in prestito all'Ajax dalla Juventus, club dove ha ancora un contratto a tempo indeterminato. Mentre era in prestito, Ihattaren ha collezionato cinque presenze ufficiali con l'Ajax U23, segnando quattro gol. Ha anche fatto un'apparizione per la prima squadra dell'Ajax. Da tempo ormai il giocatore sta lavorando a un piano di fitness personale".

Un altro prestito a vuoto per la Vecchia Signora, che dopo il primo trasferimento alla Sampdoria, si ritrova in casa un centrocampista dalle grandi potenzialità, da far rinascere, per per non perdere un grande talento.