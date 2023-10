Juventus, tutti i risultati dell’attività di base: il report

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui risultati dell'attività di base, con tanto di tabellini e marcatori.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con i risultati dell'attività di base. Ecco il comunicato: "È il momento di riepilogare tutti gli impegni che hanno coinvolto le nostre piccole bianconere e i nostri piccoli bianconeri nella settimana iniziata lunedì 25 settembre e conclusasi domenica 1° ottobre. Sono stati tanti i risultati positivi ottenuti dalle nostre squadre e alcuni di questi meritano indubbiamente una menzione speciale. L'Under 12 di Mister Lorenzo Niello ha ottenuto un prestigioso primo posto all "Junior Champions League", una manifestazione dedicata a squadre professionistiche Under 12 e a squadre dilettantistiche Under 13 che è andata in scena in Toscana, ad Avenza (provincia di Massa-Carrara).

Queste le squadre partecipanti: Carrarese, Inter, Lucchese, Pisa, Rijeka, Spezia e tredici squadre dilettantistiche Under 13. Il percorso dei nostri bianconeri è stato netto e Filippo Cherchi è stato premiato come migliore giocatore del torneo. Stesso esito, ma in un torneo diverso per l'Under 11 di Mister Davide La Pira che ha chiuso in prima posizione alla settima edizione del Memorial "Gianmario Magni", andato in scena in Emilia-Romagna e nello specifico a Casale (provincia di Rimini). Un torneo che ha visto la nostra Under 11 superare, nel girone finale, il Bologna, la Fiorentina e il Torino. Prima classificata anche l'Under 10 di Mister Stephan Saporito alla seconda edizione del Memorial "Giovanni Tessarollo", andato in scena in Veneto e nello specifico a Cusinati di Rosà (provincia di Vicenza). È stato un successo meritatissimo, figlio di un percorso netto che ha visto la nostra Under 10 vincere tutte le gare disputate. Queste le avversarie affrontate dalla squadra allenata da Stephan Saporito: Modena, Padova, Parma, Udinese, Vicenza e Virtus Verona. L'Under 10 di Mister Luca Bernardi, invece, ha vissuto una bellissima esperienza "in casa", diversa rispetto agli appuntamenti che hanno coinvolto le altre squadre dell'Attività di Base. Sì, perchè al Training Center di Vinovo è andato in scena il "J Friends Day", un torneo dedicato a otto squadre Under 10 per passare un pomeriggio di sport all'insegna dell'amicizia e del divertimento. Alpignano, Borgaro, CBS, Lascaris, Lucento, Vanchiglia e Virtus: queste le squadre che, oltre alla nostra Under 10, hanno preso parte alla manifestazione. È stata una giornata semplicemente perfetta!

Lo stesso evento, poi, è stato ripetuto nella giornata di domenica, sempre allo Juventus Training Center di Vinovo, alla presenza di tante squadre Under 9 (annata 2015), eccezione fatta questa volta per le nostre due squadre Under 9. Di seguito le squadre Under 9 partecipanti: Alpignano, CBS, Lascaris, Lucento, Pro Eureka, Vanchiglia, Venaria e Virtus. È stato un successo, anche in questo caso! Degno di menzione è sicuramente anche il secondo posto dell'Under 9 di Mister Luca Giglio alla "New Generation Cup", disputatasi in Lombardia e nello specifico a Brescia. Il percorso della nostra Under 9 è stato ottimo e si è arresa soltanto all'atto conclusivo contro i pari età del Milan. Il risultato è stato ottimo, tenendo in considerazione la caratura delle squadre avversarie. In conclusione, è stata una settimana altamente stimolante anche per diverse squadre maschili bianconere che in Lombardia, e nello specifico a Paratico (provincia di Brescia), si sono misurate in test match molto combattuti proprio con i pari età del Brescia. Sono state protagoniste di test match importanti anche altre squadre maschili bianconere che, presso l'"Accademia Internazionale" di Milano hanno affrontato i peri età dell'Inter".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.