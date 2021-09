Adani: “Allegri alla Juventus sta sbagliando anche nella comunicazione”

Intervenuto nel corso dell'ultima puntata della "Bobo Tv", Lele Adani ha scagliato una pesante accusa nei confronti della Juventus di Allegri

redazionejuvenews

L'inizio di stagione della Juventus è stato da incubo, completamente da dimenticare. I bianconeri hanno commesso tantissimi errori, alcuni individuali, come quelli di Szczesny, altri di gruppo e mentalità. Uno dei principali accusati per questo inaspettato tracollo è stato sicuramente Massimiliano Allegri. L'allenatore era stato richiamato a Torino per riportare la Juventus in alto, ma per ora i risultati hanno lasciato a desiderare. C'è ancora tempo per recuperare, ma sono vietati altri errori. Bisogna cominciare subito a vincere, a partire dalla partita di questa sera contro lo Spezia. Sulla carta la squadra di Thiago Motta è un avversario abbordabile, ma guai ad abbassare la guardia, soprattutto in un periodo difficile come quello che stanno attraversando i bianconeri.

Intervenuto nel corso dell'ultima puntata della "Bobo Tv", il programma online sul canale Twitch di Bobo Vieri, Lele Adani ha scagliato una pesante accusa nei confronti di Massimiliano Allegri: "Il cambiamento va fatto nel pensiero, nella ricerca, nella comunicazione. Anche certi modi di dire non so se siano ancora corretti nell'utilizzo, il 'coltello tra i denti' è un modo di dire che non descrive più il calcio attuale. In questo momento non mi sembra ci sia la presa di coscienza dello stato delle cose e di volta in volta c'è una descrizione del momento per far passare la serata... Tu puoi non vincere, ma è quello che produci, vedi e offri ti dà lo stato della prestazione".

"Lui dice che bisogna vedere il risultato - Ha continuato Adani - , non conta fare più gol, bisogna difendere il vantaggio. E' sbagliato, perché nell'analisi che c'è stata descritta da Allegri il problema sono stati cambi, a detta dell'allenatore della Juventus dovevano essere più difensivi. Ma come era accaduto a Udine e Napoli? Perché lì sei stato rimontato... Se non c'è la presa di coscienza delle cose, non puoi cambiare".