Juventus, nuovo accordo con Adidas: le informazioni

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sull'accordo con Adidas. Ecco il comunicato: "Juventus, insieme ad adidas, si unisce a Inbetweeners, la fashion house del web 3.0 nata nel dicembre del 2021 da un’idea dell’artista Gianpiero D’Alessandro e dall’imprenditore Pasquale D’Avino, in una collaborazione che lega il club bianconero, uno dei più importanti brand sportivi al mondo, alla creatività e all'innovazione di Inbetweeners. Attraverso la realizzazione di digital collectibles unici nel loro genere, i tre brand promuoveranno una nuova forma di coinvolgimento dei fan e di espressione artistica nel mondo degli NFT e della moda digitale. La collezione includerà 1897 items digitali, un omaggio all’anno della fondazione di Juventus. Gli acquirenti della collezione avranno la possibilità di vincere esperienze e premi esclusivi legati alla loro squadra del cuore, tra cui i kit away e third adidas della stagione 2023/2024, raffiguranti le grafiche ispirate a uno dei marchi di fabbrica dell’artista Gianpiero: gli orsetti. Lo spirito innovativo di Inbetweeners arricchirà ulteriormente l'esperienza dei tifosi della Juventus nel mondo del fashion digitale, dove Inbetweeners ha già realizzato progetti all’avanguardia, facendo da apripista nel mondo del phygital web 3.0, unione di esperienze immersive tra mondo reale e digitale, e collaborando con artisti internazionali e brand di moda di fama mondiale".