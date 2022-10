Juventus, tutti gli aggiornamenti sull’Academy bianconera

La Juventus Academy, progetto del club bianconero in giro per il mondo, sta proseguendo, con successi e grandi personaggi.

La Juventus, con una nota sul sito ufficiale, ha pubblicato tutte le novità dell'Academy in giro per il mondo. Ecco il comunicato del club bianconero: "Continuano a pieno ritmo le attività delle Juventus Academy in giro per il mondo. Questa settimana il cuore è stato in due posti lontani fra loro, ma vicini nello spirito e nell’entusiasmo: Dubai e Dushanbe, in Tagikistan. Negli Emirati, la struttura che ora conta 1000 iscritti che si allenano con costanza, seguiti da 20 allenatori di cui 12 italiani, e partecipano alle Juventus Training Experience e all’Academy World Cupa, c’è stata la visita di David Trezeguet, che ha giocato con i ragazzi e visitato le strutture.