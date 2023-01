Juve, la settimana intensa dei coach delle Academy bianconere

È stata una settimana speciale per il mondo Academy: dal 21 al 25 gennaio 33 tecnici hanno preso parte allo Juventus Academy Coaches Clinic

La squadra di Allegri domani alle 15 all'Allianz Stadium affronterà il Monza, per provare a risalire la classifica dopo la penalizzazione di 15 punti. Ma nel mondo bianconero questa settimana ha avuto un grande valore per le Academy. Ecco il resoconto del sito ufficiale della Juventus: "È stata una settimana speciale per il mondo Academy.