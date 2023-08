Juventus, abbassata l’età media della squadra

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista dell'esordio in campionato, in programma domenica contro l'Udinese allo Stadio Friuli di Udine. I bianconeri inizieranno la nuova stagione dove avevano finito la vecchia: nell'ultima giornata dello scorso campionato infatti, i bianconeri erano scesi in campo proprio contro l'Udinese, vincendo 1-0 grazie al secondo gol in campionato del ritrovato Federico Chiesa.