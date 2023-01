Juventus a riposo, ripresa fissata per domani

La Juventus ha vinto sabato la partita contro l' Udinese , la seconda di questa seconda parte di stagione, dando seguito a quella ottenuta nella giornata precedente contro la Cremonese. I bianconeri hanno ripreso da dove avevano lasciato, inanellando l'ottava vittoria consecutiva e portandosi al secondo posto in classifica, a sette punti di distanza dal Napoli , contro cui la squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo venerdì sera allo stadio Maradona.

Il tecnico toscano spera di recuperare qualcuno in vista della partita, anche se nella conferenza post partita ha ammesso che probabilmente non avrebbe recuperato nessuno: molti i giocatori che saranno ancora assenti quindi, con Di Maria , uscito precauzionalmente per cremati sabato, che dovrebbe recuperare ed essere comunque disponibile per la trasferta partenopea.

La Juventus si è allenata ieri, con un defaticante per chi ha giocato sabato e lavoro completo per il resto della squadra. Oggi i bianconeri usufruiranno di una giornata di riposo per poi ritrovarsi domani alla Continassa per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera, che potrebbe portarli, in caso di vittoria, ad accorciare le distanze dal Napoli capolista. Una sfida, quella di venerdì, che dirà quindi molto sul proseguo del campionato e sulle possibilità di vittoria finale dei bianconeri.