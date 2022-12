Juventus a riposo dopo il pareggio in amichevole

La squadra bianconera si ritroverà domenica per preparare il ritorno in campionato contro la Cremonese in programma mercoledì

redazionejuvenews

La Juventus è scesa in campo ieri pomeriggio nell'amichevole contro lo StandardLiegi, giocata tra le mura dell'AllianzStadium di fronte a diecimila spettatori. La squadra di Massimiliano Allegri ha salutato il 2022 con un pareggio per 1-1: la squadra è andata in svantaggio nel primo tempo, con in campo alcuni dei giocatori impegnati nel Mondiale e rientrati da poco, mentre nel secondo tempo, con molti giovani in campo, ha trovato il pareggio grazie ad un rigore di Soulè.

Il giocatore argentino ha trovato la sua prima rete con la prima squadra, ed ha permesso alla Vecchia Signora di chiudere l'anno senza essere sconfitta. Ora la testa dei giocatori è proiettata sul rientro in campo in campionato, con la Serie A che riprenderà il via il 4 gennaio, quando la Juventus giocherà contro la Cremonese.

Massimiliano Allegri dovrà ancora fare a meno di Di Maria e Paredes, con i due giocatori ancora in Argentina dopo la vittoria del Mondiale. Oltre a loro mancherà Paul Pogba, il francese dovrebbe tornare a febbraio, Cuadrado, DeSciglio, Bonucci e Dusan Vlahovic, ancora alle prese con il recupero dalla pubalgia. Il tecnico vuole iniziare l'anno con il piede giusto, trovando subito i tre punti per indirizzare la seconda parte della stagione.