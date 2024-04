Juve, Zuliani: “Le parole di Elkann indicano una linea di demarcazione”

Tramite il suo canale YouTube, Claudio Zuliani ha interpretato le parole espresse da John Elkann in una lettera agli azionisti della Juventus. Ecco le sue parole: "Le parole di John Elkann non sono banali. Tradotto vuol dire ci ricostruiamo, dobbiamo diventare sostenibili e andare a pareggio di bilancio con i giovani della Next Gen. Indipendentemente dal mercato che farà Giuntoli con il poco budget a disposizione, questa è una linea di demarcazione dal quale non si torna indietro e l'allenatore che c'è e che verrà deve fare i conti con questa cosa qui dei giovani e non i giocatori di esperienza".