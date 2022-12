Zuelli: “Felice per l’esordio, ancora non ci credo. Arsenal? Gara incredibile”

Emanuele Zuelli, centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni sul canale Twitch dei bianconeri. Ecco le sue parole: "La maglia l'ho tenuta, la sto già lavando perchè la terrò nel cassetto per un bel po' di tempo. Sono felice di aver esordito, ringrazio la società per un'esperienza simile, non da tutti, un sogno che si realizza. Quando entravo non ti dico che me la aspettavo, ci speravo tanto. Entrare in uno stadio così credo sia il sogno di tutti perchè credo sia uno degli stadi più belli. Lì ho pensato di essere in tv, come se io stessi guardando una partita così importante. Non ci credevo e sono molto felice. Una partita incredibile, abbiamo tenuto duro, era difficile. Io sono entrato sull'uno a zero, poi dovevamo tenere stretto il risultato e in contropiede l'abbiamo portata a casa.