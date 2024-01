Juve, Zoff ricorda Riva: “Tristezza infinita, Gigi era per me un grande amico”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex Juve Dino Zoff ha ricordato lo scomparso Gigi Riva : "Provo una tristezza infinita , è un grossa perdita, per me anche di un grande amico ".

"Per me era davvero un amico. Lui, come me, non era uno molto aperto, ma era chiaro e sapevi sempre con chi avevi a che fare. era una persona squisita", ha concluso.