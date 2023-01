Juve, Zoff: “Corto muso? I numeri sono numeri: servono i risultati”

Intervistato da Tuttosport, il doppio ex Dino Zoff ha parlato del big match di Serie A tra Napoli e Juve in programma questa sera

Sulla Juve ha aggiunto: "Sta facendo qualcosa di grandissimo anche perchè c’è riuscita senza grossi calibri come Bonucci, Vlahovic e Chiesa, rientrato solo da poche partite. Per non parlare del fatto che Allegri non ha ancora potuto utilizzare Pogba e meno del previsto Di Maria, i grandi acquisto estivi. Tutto questo è normale che stupisca in positivo. Corto muso? I numeri sono numeri. E la classifica parla chiaro. Potrei farvi l’elenco di allenatori e squadre che secondo la critica giocano bene, e pure loro stessi lo sostengono, ma non vincono. La mia filosofia è sempre stata, da calciatore e da allenatore di club e della Nazionale, sul fare risultato e vincere perché i tifosi poi si divertono con quello".