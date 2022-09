Juve, Zoff: “Non mi aspettavo un inizio così, c’è nervosismo”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato dell'inizio di stagione di Inter e Juve: "Sinceramente non me lo aspettavo. Perché parliamo di squadre e club di primo livello, che partono sempre per vincere lo scudetto. Ma qualcosa non ha funzionato e bisogna capire in fretta come sistemare le cose e ripartire. Scudetto? Sono ancora in lotta perché siamo solo all’inizio di un campionato assai anomalo fra sospensioni, un Mondiale in mezzo e tante partite ravvicinate. E poi non mancano le risorse e l’esperienza dei dirigenti per sistemare le cose".