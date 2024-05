Juve, Zoff: “Se Allegri raggiunge il terzo posto e vince la Coppa Italia…”

Intervistato da Tuttosport l'ex Juve Dino Zoff ha detto: "La classifica della Juve resta positiva e il ritorno in Champions è a portata di mano. A Roma hanno dimostrato di meritare il terzo posto. Il calendario è accessibile per salire l’ultimo gradino e conquistare l’accesso all’Europa più importante. La Juve deve continuare a fare punti senza guardare le altre squadre. Quello di Roma è stato un punto pesante in uno scontro diretto. Non vedo grossi rischi". Su Di Gregorio, seguito dai bianconeri, ha aggiunto: "Sta crescendo molto bene. In Italia adesso abbiamo un panorama di portieri molto interessanti, che stanno dando buoni risultati. Di Gregorio è diventato uno dei migliori in Serie A". Chiosa finale su Allegri:"L’ho visto sereno. Sta facendo il suo. Se raggiunge il terzo posto e in più vince la Coppa Italia ha fatto qualcosa di importante, al di sopra delle aspettative e dei valori del la squadra".