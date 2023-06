Juve, Zidane a caccia di una nuova panchina: ancora ‘no’ al PSG

Zidane sembra aver già scelto il suo prossimo club. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'ex giocatore vorrebbe tornare alla Juve: il problema è che il posto di allenatore a Torino è occupato e non sembra destinato a diventare disponibile a breve. "Allegri non è mai stato in discussione. C'è un accordo totale su tutti gli scenari futuri, che riguardino il mercato, l'organizzazione o lo sport in generale", ha annunciato l'amministratore delegato Maurizio Scanavino pochi giorni fa a SkySport.