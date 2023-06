Juve, Zidane ancora senza squadra: rifiutata la cifra monstre

L'ex tecnico del Real vuole rimettersi in gioco ma restando in Europa e unendosi a un top club in uno dei 5 principali campionati del vecchio continente. A questo punto Zidane è disposto ad aspettare l'opportunità giusta per le sue aspirazioni in termini di calcio. Ma oltre alle 'sirene arabe' alcuni rumors lo hanno accostato anche alla Juve. Da capire se alla fine Allegri resterà sulla panchina bianconera. In quel caso si potrebbe forse aprire uno spiraglio per Zidane, per tornare nel club in cui ha giocato da giovane.