Zidane: “Tornerò presto ad allenare”. Henry rivela: “Juve? No, ecco dove”

Allegri rischia l'esonero? Per ora no, ma i tifosi della Juve vorrebbero un cambiamento. Zidane ha detto che tornerà presto ad allenare...

La sconfitta contro il Benfica è stata solo l'ultima di una lunga serie di prestazioni negative della Juve in questa stagione. La squadra di Allegri tra infortunati e un gioco non all'altezza è ormai fuori dalla Champions League e molto distante dalla lotta per lo scudetto. I tifosi invocano a gran voce l' esonero di Allegri che però al momento è stato confermato da Agnelli . "I conti si fanno a giugno", ha detto il presidente bianconero al termine della sfida contro il Maccabi Haifa.

Nel corso degli anni sono tanti gli allenatori che sono stati accostati alla Juve, primi su tutti Guardiola e Zidane . Ieri in un'intervista a RMC Sport Zizou ha rivelato: " Quanto torno ad allenare? Tornerò presto. Aspetta, aspetta ancora un po’. Presto, presto. Non sono lontano dall’allenare di nuovo ".

Intervistato da CBS Sports Thierry Henry, suo amico e ex compagno di nazionale, ha rivelato: "Zidane è stato accostato a molte squadre, ma queste informazioni non sono mai state davvero veritiere. Secondo voi perché? Non credo che Zizou voglia guidare la Juventus. Credo che Zidane stia aspettando solo una chiamata nella nazionale francese, e questo ha senso. Io non andrei ora alla Juventus fossi in lui. Ha vinto tutto, tre Champions. Ripeto, penso stia aspettando solo una chiamata della Francia".