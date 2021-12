Juve-Zenit: siparietto social per la qualificazione bianconera

Lo Zenit ha postato un messaggio sul proprio account social taggando il club bianconero, il quale ha replicato

Questa sera la Juve ha disputato il suo ultimo incontro della fase a gironi della Champions League, uscendo vittoriosa dal confronto contro gli svedesi del Malmo per 1-0. Ma la vera notizia della serata è arrivata da San Pietroburgo, dove lo Zenit è riuscito a fermare all'ultimo respiro i Campioni d'Europa in carica del Chelsea, raggiungendo la rete del 3-3 al minuto numero 94. Questo gol ha consentito alla Vecchia Signora di scavalcare gli inglesi in classifica e aggiudicarsi il primato nel gruppo, sperando di fatto in un sorteggio benevolo per quelli che saranno gli ottavi.

Juve che al termine del match ha voluto ringraziare in maniera particolare il club russo per il 'favore' fatto, utilizzando la via dei social. Per la precisione, l'iniziativa è partita dallo Zenit che, sul suo account Twitter ha scritto: "Your Welcome (Prego)", taggando proprio la società bianconera, la quale non si è fatta attendere e ha replicato postando il famoso meme di Leonadro di Caprio con il calice in mano, accompagnato da un iconico: "Grazie". Chissà come la prenderanno dalle parti di Stamford Bridge.